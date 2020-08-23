Тула, , 11:23 — REGNUM 29 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки в Тульской области, данные опубликованы федеральным оперативным штабом 23 августа.

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Также за сутки выписаны с выздоровлением после коронавируса 35 пациентов, двое человек с подтверждённым заражением скончались.

Всего в регионе за период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 9029 человек, 7772 пациента выздоровели, скончались 309 человек.