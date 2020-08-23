Воронеж, , 11:19 — REGNUM 98 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось в Воронежской области за последние сутки, об этом сообщили 23 августа в федеральном оперативном штабе.

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27 пациентов за последние сутки были признаны выздоровевшими после коронавируса и выписаны из стационаров либо сняты с амбулаторного наблюдения. Статистика смертности, согласно федеральным данным, не изменилась.

Всего в регионе за период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 13 342 пациентов, выздоровели 11 811 из них. Согласно данным сайта стопкоронавирус. рф, в Воронежской области на 23 августа скончались 104 пациента с коронавирусом, по данным региональной статистики на 20 августа (теперь она публикуется раз в неделю) — уже 119 человек.