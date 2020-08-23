Смоленск, , 11:14 — REGNUM 18 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Смоленской области за минувшие сутки, сообщили в федеральном оперативном штабе 23 августа.

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Семь пациентов за последние сутки были признаны выздоровевшими после коронавируса и выписаны. Статистика смертности за сутки не изменилась.

Всего в регионе положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 6051 человека в регионе, выздоровели 5106 пациентов, 123 умерли.