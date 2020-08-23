Ростов-на-Дону, , 11:13 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано два летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 23 августа.

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Так, от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались поздно обратившийся к медикам 39-летний мужчина (пациент страдал гипертонией) и 38-летняя женщина (у пациентки было врожденное неврологическое заболевание с психическими нарушениями). У обоих болезнь развивалась также на фоне нарушения обмена веществ.

Общее число жертв COVID-19 в Ростовской области за весь период пандемии достигло 308 человек.