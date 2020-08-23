Тверь, , 11:11 — REGNUM 25 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось на территории Тверской области за минувшие сутки, об этом 23 августа сообщил региональный оперативный штаб.

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За минувшие сутки выздоровевших и выписанных пациентов нет. В статистику смертности включено два новых смертельных исхода.

Всего в Тверской области за период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились в 5213 человек, выздоровели 4068 пациентов, 178 человек скончались.

В регионе провели 157 541 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки — 273.