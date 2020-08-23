Симферополь, , 11:07 — REGNUM 52 новых случая заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки на территории Республики Крым. Об этом в соцсетях 23 августа написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

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«За 22 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции. 25 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 14 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 13 — при скрининге населения», — уточнили глава региона.

Всего на территории Крыма за период пандемии подтверждено 2009 случаев заражения коронавирусом — преимущественно носители выявлялись при обращении за медпомощью или как контактные с уже заразившимися. Выздоровели 1378 пациентов, 27 умерли.