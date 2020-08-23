Ростов-на-Дону, , 11:03 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 126 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 23 августа.

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Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 29 городах и районах в Ростовской области. Так, в Ростове-на-Дону выявлено 53 носителя инфекции, в Батайске — 13, в Волгодонске и Новочеркасске положительный результат теста на SARS-CoV-2 получили по восемь человек.

Более четверти новых случаев заражения коронавирусом приходится на пожилых людей старше 66 лет, чуть более 3% — дети.

За весь период пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 15 тыс. 887 жителей Ростовской области.