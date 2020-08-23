Краснодар, , 11:01 — REGNUM 85 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 23 августа в региональном оперативном штабе.

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«В Краснодаре зафиксировано 27 случаев. В Сочи заболело 10 человек, в Кущевском районе — 7, в Туапсинском районе — 6, в Северском — 5 человек. В Геленджике, Новороссийске, Крымске, Горячем Ключе — по три заразившихся. По два инфицированных в Славянском, Тихорецком, Павловском, Ленинградском районах», — сообщили в оперштабе. Всего новых пациентов выявили в 23 муниципалитетах региона.

Всего с 12 марта на Кубани положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 10 507 человек, выписаны с выздоровлением 8851 пациент, 160 человек скончались. 33 пациента остаются в тяжёлом состоянии на аппаратах ИВЛ и на экстракорпоральной мембранной оксигенации.