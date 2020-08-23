Киев, , 11:43 — REGNUM На Украине за сутки выявили 1987 новых случаев инфицирования коронавирусом. Соответствующие данные были обновлены 23 августа системой мониторинга распространения коронавируса на сайте СНБО Украины.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: стабилизация или «вторая волна»? — все новости»

С начала эпидемии в стране зарегистрировали 104 958 инфицированных, из них умерли 2271 человек (27 человек за сутки), выздоровели 52 235 человек (500 человек за сутки).

В тройку регионов, лидирующих по числу выявленных случае инфицирования коронавирусом, по прежнему входят Львовская область (13 111 случаев), Киев (11 814 зараженных) и Черновицкая область (8 926 инфицированных).

Читайте также: Глава одной из западных областей Украины заразился коронавирусом

Напомним, ранее глава Тернопольской области сообщил, что заразился коронавирусом.