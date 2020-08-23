Токио, , 10:30 — REGNUM Правительство Японии приняло решение разрешить въезд в страну для иностранных студентов, сообщает информационное агентство Kyodo. Возможно, новые правила вступят в силу уже в течение этого месяца.

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В первую очередь ограничения будут сняты для тех студентов, кого спонсирует правительство Японии. Позже новые правила распространятся всех иностранных студентов.

Все иностранцы, въезжающие в страну, должны будут пройти тест на коронавирус. Также им настоятельно рекомендует соблюсти 14-дневный карантин.

Наибольшее количество новых студентов обычно въезжает в Японию весной и осенью. Этой весной многие международные студенты не смогли въехать в стану к началу учебного года (в Японии он 1 апреля), так как правительство 19 марта ограничило въезд для граждан некоторых стран.

Япония также полностью снимет запрет на повторный въезд для иностранных граждан, имеющих статус резидентов, уже в следующем месяце.