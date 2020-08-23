Москва, , 10:27 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин констатировал, что коронавирус SARS-CoV-2 в столице не отступает, а ждать всеобщей вакцинации придется еще не один месяц. Об этом он заявил сегодня, 23 августа, в интервью телеканалу «Россия 1».

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»

Собянин отметил, что ситуация с коронавирусом в Москве в общем-то стабильная, но тем не менее COVID-19 никуда не отступает — в день выявляют порядка 700 новых случаев.

«Ситуация хорошая с точки зрения ее стабильности, потому что мы раскрыли практически весь город. Мы не увидели какого-то всплеска серьезного по заболеваемости. С другой стороны, ежедневно около 700 заболевших выявляется каждый день. И от 300 до 400 человек госпитализируется», — сказал Собянин.

Столичный градоначальник подчеркнул, что коронавирус из Москвы никуда не ушел и видимо не уйдет до массовой вакцинации. Однако до массовой вакцинации ещё далеко, а следовательно надо соблюдать меры предосторожности.

«Пройдут месяцы и месяцы, несмотря на то, что вакцина зарегистрирована. Будут проходить пострегистрационнные исследования, будут запускаться в гражданский оборот сначала небольшие партии», — сказал Собянин.

Он отметил, что все это несопоставимо по сравнению например с масштабами прививок против гриппа.