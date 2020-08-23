Токио, , 10:26 — REGNUM 22 августа в Японии 983 человека заразились коронавирусом, сообщает информационное агентство Jiji Press. Вновь количество зараженных оказалось ниже 1000. Всего в Японии зарегистрировано 62 677 случаев заражения.

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За прошедшие сутки в Японии от COVID-19 скончалось 6 человек. Общее количество смертей достигло 1194.

В Токио 22 августа число зараженных составило 256 человек, третий день подряд превысив отметку 200. Из них 164 — молодые люди в возрасте 20−40 лет.

28 инфицированных в столице — сотрудники одной компании, работавшие на одном этаже. Ранее среди работников этой компании уже 20 человек были доставлены в больницу.

37 пациентов с COVID-19 в Токио находятся в тяжелом состоянии.