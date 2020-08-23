Москва, , 10:25 — REGNUM 22 августа в Москве прошёл Ночной забег. Участники стартовали в Лужниках в 22:30, пробежали по Лужнецкой и Фрунзенской набережным, миновав дистанцию в 10 км.

Трое призеров разорвали финишную ленту держась за руки с результатом 30:13. Однако судейская коллегия присвоила первое место Антону Тишакину, второе — Ивану Парфёнову, а третье — Павелу Адышкину.

Победитель Антон Тишакин также пришёл первым на забеге в 5 км в рамках Московского полумарафона 2 августа. Спортсмен начал тренироваться во взрослом возрасте и добился больших успехов. Антон ведёт свой блог в Instagram, даёт интервью спортивным СМИ и является вдохновителем для многих бегунов-любителей.

Напомним, мировой рекорд в беге на 10 км установил угандиец Джошуа Чептегеи. 1 декабря 2019 года на соревнованиях World Athletics Silver Label в испанской Валенсии он пробежал дистанцию за 26:38.

Тем не менее для тысяч людей этот забег — не соревнования, а возможность пробежать по ночной столице в большой компании единомышленников.

На таких мероприятиях, связывающих людей общим интересом, многие находят себе новых друзей или даже вторую половинку. Так, например, в беговом сообществе известна история спортсменов Юлии и Сергея Конякиных. В 2016 на Ночном забеге в Москве Сергей сделал Юлии предложение. В этом году Юлия Конякина заняла второе место в дистанции 10 км.

Ночной забег в Москве, проводящийся с 2013 года, является единственным массовым забегом в темное время суток. В этом году из-за коронавируса мероприятие перенесли с 18 июля на 22 августа.

Традиционно страртово-финишный городок освещён прожекторами, цветными подсветками, а каждый участник получает датчик движения с фонариком, с которым он пробегает дистанцию. Это не только придаёт эффектности мероприятию, но и является мерой предосторожности.

Кроме датчика движения с фонариком в индивидуальном пакете каждый участник получил номер с именем, медицинскую маску, чипсы и энергетический батончик. На финише всем бегунам вручили памятные медали