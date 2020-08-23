Лондон, , 09:22 — REGNUM Студия Rocksteady показала первый трейлер игры Suicide Squad: Kill the Justice League («Отряд самоубийц: Убить Лигу справедливости»). Его опубликовали на YouTube 22 августа.

В ролике показано, как члены «Отряда самоубийц» Дедшот, Харли Квинн, Капитан Бумеранг и Король Акул сражаются с приспешниками Брейниака. В конце трейлера популярные злодеи встречаются лицом к лицу с Суперменом.

Релиз Suicide Squad: Kill the Justice League ожидается в 2022 году. Игра будет доступна на PC, PS5 и Xbox Series X.

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