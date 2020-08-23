Бишкек, , 08:54 — REGNUM Суточный прирост зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом в Киргизии составил 134 случая, 341 человек за сутки выздоровел, сообщили 23 августа в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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Шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией были зарегистрированы среди медицинских работников.

Сообщается, что за сутки был зарегистрирован еще один летальный исход заболевания.

За весь период эпидемии в Киргизии выявили 43 023 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 36 397 человек, скончались 1056 человек.

Уточняется, с начала эпидемии коронавирусом заразились 3092 медицинских работника, 2385 из которых выздоровели и выписались и стационаров.