Ханты-Мансийск, , 08:32 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 77 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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Основные очаги заражения: Сургут — 18 положительных тестов; Радужный — 12; Нефтеюганск — 9; Ханты-Мансийск — 7; Сургутский район — 7; Урай — 6.

Всего с начала пандемии в Югре на 23 августа зарегистрировано 19 076 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 17 477 человек, 157 пациентов с COVID-19 скончались.

Коэффициент распространения инфекции в регионе на 23 августа составляет 1,03.