Ташкент, , 08:53 — REGNUM В Узбекистане за сутки выявили 166 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщили 23 августа в пресс-службе министерства здравоохранения.

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Максимальное число новых случаев инфицирования (113) было зарегистрировано в столице Узбекистана, 28 случаев — в Ташкентской области, 18 — в Самаркандской области и 7 — в Кашкадарьинской области. От осложнений заболевания за сутки скончались еще два человека.

Общее число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в республике составило 38 698.

На текущий момент от COVID-19 в Узбекистане выздоровели 89% пациентов (34 576 человек). 3853 пациента получают лечение от COVID-19, 259 из них находятся в тяжелом состоянии, 116 — в критическом.