Москва, , 08:16 — REGNUM Восемь российских школьников обнаружили ранее не известный остров в составе архипелага Новая земля в русской Арктике. Остров располагается в заливе Вилькицкого у Северного острова архипелага.

Сделать географическое открытие удалось дистанционно — школьники обрабатывали спутниковые снимки и обнаружили остров, который ранее все принимали за мыс. Дело в том, что ледник, покрывающий Северный остров отступил и стало понято, что то, что ранее считали мысом, на самом деле — остров.

Размеры нового острова составляют 410 на 200 метров, площадь — 5,6 гектара, а высота достигает 27 метров.

Участники экспедиции Северного флота, которая прошла в заливе Вилькицкого у западного побережья Северного острова архипелага Новая Земля, подтвердили открытие.

В последние годы Арктика становится теплее — ледники отступают, и на их месте открывается суша. Хотя остров и небольшой, тем не менее это полноценный остров, который необходимо нанести на все морские карты.