Минск, , 08:07 — REGNUM Вооруженный гражданин Украины, который был задержан на границе в Белоруссии, объявлен в розыск в Российской Федерации после преступлений, совершенных им в Московской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Напомним, что ранее в пограничном комитете Белоруссии сообщили, что 18 августа 34-летний вооруженный гражданин Украины, который объявлен в России в розыск, был задержан на пункте пропуска «Новая Гута» при попытке въезда на территорию Белоруссии на автобусе. При обыске у него был обнаружен револьвер под мелкокалиберный патрон и нож.

Уточняется, что фамилия этого мужчины — Тимошенков. Он совершил кражу в Московской области и был объявлен в розыск.

При этом белорусские пограничники задержали его «по иным делам» не связанным с преступлениями, совершенными в России.