Лейпциг, Германия, , 08:06 — REGNUM Концерты немецкого поп-исполнителя Тима Бенджко в рамках исследования распространения коронавируса организовали учёные из Галле-Виттенбергского университета в германском городе Лейпциге. Об этом 23 августа сообщила немецкая телерадиокомпания WDR.

В ходе эксперимента в Лейпциге состоялось три концерта Бенджко в течение дня. На концертах были смоделированы различные условия для зрителей. Так на одном концерте зрители соблюдали безопасную дистанцию, на другом такого условия не было. Перед концертом все зрители прошли тестирование на коронавирус, на зрителях были специальные датчики для отслеживания перемещений. Кроме того, участники эксперимента пользовались дезинфицирующими средствами с эффектом флуоресценции, чтобы учёные могли видеть, к каким поверхностям прикасались зрители. При этом все участники исследования должны были во время концерта носить маски FFP2.

Цель исследователей — вывести математическую модель для оценки риска вспышки коронавируса после массового мероприятия в закрытом помещении. Предполагается, что первые результаты эксперимента будут получены уже осенью текущего года.

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