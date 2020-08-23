Страсбург, Франция, , 07:45 — REGNUM Предоставить медицинскую карту блогера Алексея Навального из омской больницы его супруге Юлии обязал власти России Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Решение было опубликовано 22 августа на сайте суда.

Кроме того, суд потребовал допустить к Навальному его лечащего врача, а также проинформировать судей о ходе лечения блогера в Германии. Отмечается, что в ЕСПЧ обратилась семья Навального.

Стоит отметить, что медики из больницы Омска, куда был помещён блогер, неоднократно заявляли о готовности сотрудничать со своими коллегами из Германии и проводили совместные консилиумы для оценки состояния Навального и ознакомления с результатами исследований.

В настоящее время оппозиционный блогер находится на лечении в германской клинике Charité, куда он был доставлен спецрейсом из Омска. Ранее ИА REGNUM сообщало, что в анализах Навального были найдены алкоголь и кофеин.

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