Токио, , 07:16 — REGNUM Возможность перевода на удалённый режим работы Палаты советников (верхней палаты парламента) рассмотрели власти Японии. Об этом 23 августа сообщил телеканал NHK.

Решение о переводе верхней палаты парламента на удалённый режим работы может быть принято из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Власти страны начали изучение опыта Испании и Великобритании, где заседания и голосование членов парламента проходили дистанционно.

В настоящее время члены палаты соблюдают ряд мер для предотвращения заражений, в том числе стараются не занимать места рядом друг с другом, сохраняя безопасную дистанцию. Однако японские власти считают имеющиеся ограничения недостаточными.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за сутки в Японии было выявлено 1034 случая заражения коронавирусом. Всего на сегодняшний день в стране подтверждено более 62,7 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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