Курган, , 06:54 — REGNUM В Зауралье пять школ в Кургане, Кетовском, Звериноголовском, Куртамышском и Половинском районах не откроются 1 сентября. Школьникам придётся учиться в других учебных учреждениях, сообщил на пресс-конференции заместитель директора департамента образования Иван Хлебников.

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В ещё 15 школах ремонты в разных стадиях завершенности. Как уверяет Иван Хлебников, ремонты не должны помешать учебному процессу — «администрации школ предпримут все меры, для того чтобы запах краски, строительная пыль, шум не мешали занятиям».

На ремонты школ в 2020 году из регионального бюджета выделен один миллиард рублей.

«Сумма для нашей области — астрономическая. Однако возникали трудности с привлечением квалифицированных подрядчиков, проведением аукционов. К счастью, большая часть ремонтов уже проведена», — пояснил директор департамента образования и науки Андрей Кочеров.

В Курганской области 1 сентября 2020 года за парты сядут 100 тысяч школьников, в том числе 11 тысяч первоклассников.