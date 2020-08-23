Каракас, , 05:31 — REGNUM Медицинские средства для борьбы с пандемией COVID-19 была передана странами Евросоюза Венесуэле. Об этом 23 августа сообщил министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса в своём Twitter.

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Арреаса выразил благодарность странам Евросоюза, Испании и Португалии за полученную Венесуэлой гуманитарную помощь. Всего странами ЕС было передано для борьбы с пандемией COVID-19 82,5 тонны медицинских средств.

Как уточнил глава Арреаса, всего с начала пандемии дружественные страны и организации передали Венесуэле 1,5 тыс. тонн гуманитарной помощи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Венесуэлы начали с Россией переговоры об участии в производстве и испытаниях российской вакцины против коронавируса под названием «Спутник V».

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