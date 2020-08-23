Вашингтон, , 04:43 — REGNUM Распоряжение оказать федеральную помощь американскому штату Калифорния, где бушуют лесные пожары, отдал президент США Дональд Трамп. Об этом 22 августа сообщила пресс-служба Белого дома.

В связи с тем, что на территории штата Калифорния произошло масштабное стихийное бедствие, президент США отдал приказ об оказании помощи из федерального бюджета дополнительно к усилиям местных властей.

Поясняется, что помощь может быть направлена наряд программ, которые помогут частным лицам и бизнесу оправиться от последствий лесных пожаров. В частности, рассматривается возможность выделения грантов на временное жильё и на ремонт домов, пострадавших от огня. Кроме того, планируется выделить низкопроцентные займы на компенсацию ущерба по незастрахованному имуществу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Калифорнии начали эвакуацию более 119 тыс. жителей штата, домам которых угрожают лесные пожары. К настоящему моменту на территории штата бушуют 560 очагов природных пожаров, а общая площадь выгорания составила 312 тыс. га. Жертвами стихии стали шесть человек.

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