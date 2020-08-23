Женева, Швейцария, , 02:38 — REGNUM Рекомендацию носить защитные маски детям с 12 лет дали Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Об этом сказано в совместном информационном бюллетене, опубликованном 22 августа пресс-службой ВОЗ.

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В документе указано, что в связи с пандемией COVID-19 детям в возрасте 12 лет и старше рекомендуется носить защитную маску на тех же условиях, что и взрослых. В частности, это необходимо в случаях, когда невозможно соблюдать дистанцию в один метр от других людей.

Детям от шести до 11 лет также рекомендовано носить маску, но при этом, по мнению специалистов ВОЗ и ЮНИСЕФ, необходимо учитывать ряд обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся, например, способность ребёнка носить маску как положено, а также возможность со стороны взрослых осуществлять надзор за правильным ношением маски детьми.

Для детей до шести лет требование носить маски не является обязательным. Кроме того, для детей любого возраста нет необходимости носить маску во время соревнований или занятий спортом и физическими упражнениями. При этом во время проведения таких мероприятий особое внимание требуется уделять соблюдению санитарных норм.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сроках завершения пандемии COVID-19, по мнению главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.

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