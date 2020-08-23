Вашингтон, , 01:55 — REGNUM Приближение астероида 2018 VP1 на минимальное расстояние к Земле ожидается накануне дня выборов президента США. Об этом 22 августа сообщила пресс-служба одного из подразделений американского аэрокосмического агентства NASA.

Пролёт небесного тела ожидается в пределах 419 тыс. километров от Земли 2 ноября около 18:33 мск, накануне президентских выборов в США, которые назначены на 3 ноября текущего года. По расчётам специалистов NASA, орбита астероида будет проходить близко к Земле, но как потенциально опасный данный космический объект определён не был.

Компьютерное моделирование траектории полёта астероида не показало вероятности его столкновения с Землёй. 2018 VP1 делает полный оборот вокруг Солнца за 731 день (около двух земных лет), его диаметр составляет 0, 002 — 0,004 км, что сопоставимо по размерам с пассажирским автобусом.

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