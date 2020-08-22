Лондон, , 23:12 — REGNUM В Британии за прошедшие сутки выявили 1288 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют обнародованные 22 августа на сайте британского правительства данные.

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Отмечается, с учётом этих данных общее число выявленных случаев заражения в стране составило 324 601.

По последним данным, всего с начала пандемии в Британии от COVID-19 скончались 41 423 человека.

Как передавало ИА REGNUM, 22 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за последние сутки во всём мире было выявлено более 275 тыс. инфицированных коронавирусом, скончались свыше 5,9 тыс. пациентов с COVID-19.

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