Женева, Швейцария, , 22:54 — REGNUM Во всём мире за последние сутки было выявлено более 275 тыс. инфицированных коронавирусом, скончались свыше 5,9 тыс. пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 22 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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В сообщении уточняется, что всего за период с начала пандемии в мире был зафиксирован уже 22 812 491 случай заражения коронавирусом, общее число летальных случаев достигло 795 132.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о более 277 тыс. случаев заражения коронавирусом и 6659 скончавшихся пациентов с COVID-19 за сутки.

Как передавало ИА REGNUM, 22 августа университет Джонса Хопкинса сообщил, что за минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 48 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2.

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