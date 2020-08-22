Анкара, , 21:42 — REGNUM За истекшие сутки на территории Турции было выявлено 1309 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Это 22 августа следует из данных инфографики, обнародованных на странице министра здравоохранения страны Фахреттина Коджи на странице в соцсети Twitter.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По последним данным, всего за период с начала эпидемии в Турции зафиксировано 257 032 случая заражения коронавирусом.

Сообщается также, что за сутки в больницах страны от COVID-19 скончались ещё 22 пациента, общее число подтверждённых летальных случаев увеличилось до 6102.

Как передавало ИА REGNUM, 22 августа университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире, сообщил, что на территории США за минувшие сутки было выявлено свыше 48 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

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