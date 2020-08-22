Москва, , 21:27 — REGNUM Компания Mail.ru Group в День флага устроит световое шоу в Москве, запустив более 300 беспилотников.

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"Дроны синхронно поднимутся на высоту до 150 метров и разыграют визуальную историю: главные действующие лица — проекты Mail.ru Group и триколор», — сообщили в компании, уточнив, что праздничное шоу начнется в 21:20 на сайте Новостей Mail.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, День празднования Государственного флага России был утвержден Верховным Советом РСФСР от 22 августа 1991 года. Ранее сегодня студенты Ставропольского края развернули крупнейший по размерам флаг России.

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