Москва, , 19:46 — REGNUM Участники байкерского клуба «Ночные волки» провели в ряде регионов страны акцию в поддержку донорства крови. Об этом 22 августа сообщает ИА REGNUM.

Ранее мероприятие было проведено в Москве, оно было приурочено ко Дню Государственного флага России.

Инициатива была поддержана в ряде регионов страны, в частности, в Омской области, в Башкирии, в Чечне, в Ставропольском крае, в Иркутской и Липецкой областях.

Напомним, организатором акции в поддержку донорской крови были активисты движения «Молодежка ОНФ» (Общественного народного фронта России).

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