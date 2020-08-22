Омск, , 18:59 — REGNUM Заведующий отделением реаниматологии национального центра имени Пироговы Борис Теплых рассказал о том, как проходило лечение известного блогера Алексея Навального в Омске. Об этом 22 августа он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Теплых отметил, что сторонники Навального устроили настоящую информационную шумиху.

Кроме того, врач подчеркнул, что коллеги из Германии первоначально отказывались перевозить пациента, так как пилотам их самолета требовался отдых, именно поэтому Навальный еще на 10 часов задержался в клинике.

Напомним, 20 августа Алексею Навальному, путешествующему из Томска в Москву стало плохо. Самолет, в котором находился блогер, экстренно приземлился в Омске, где больного госпитализировали.

Подозрения на отравление, которое высказали сторонники Навального, было опровергнуто врачами.