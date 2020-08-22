Тверь, 22 августа 2020, 18:47 — REGNUM В День государственного флага Российской Федерации 22 августа 2020 г. у подножия Ржевского мемориала Советскому солдату 500 активистов Всероссийского Движения «Волонтерская Рота» развернули самую большую Георгиевскую ленту в мире. Площадь Георгиевской ленты составила 2 100 квадратных метров. Участники мероприятия почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к Мемориалу.
С девятого августа 300 активистов Движения со всей России были участниками молодежного поискового форума «Территория действия: Вахта Памяти», проходящего на территории Ржевского района Тверской области. Помимо поисковой деятельности, и образовательной программы участникам Форума представилась возможность принять участие в реконструкции и иммерсивном спектакле.
Мероприятие проходит в рамках реализации проектов поисковой деятельности «Никто не забыт», Коворкинг патриотического воспитания молодежи «75 лет Победы», «Иммерсивная лаборатория «Моя история», Коворкинг военно-тактического спорта, получивших грантовую поддержку на федеральном грантовом конкурсе проектов «Росмолодежи».