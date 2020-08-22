Новосибирск, , 18:14 — REGNUM В честь Дня Государственного флага России в Новосибирске у здания оперного театра был развернут триколор. Об этом 22 августа сообщают местные СМИ.

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Трехцветный российский флаг был развернут активистами новосибирского центра высшего спортивного мастерства.

К зданию музыкального театра Новосибирска пришли около 200 местных жителей с целью отпраздновать указанное событие. На площади для собравшихся были организованы тематические игры и конкурсы.

Напомним, День празднования Государственного флага России был утвержден Верховным Советом РСФСР от 22 августа 1991 года.