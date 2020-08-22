Салехард, , 18:04 — REGNUM На Ямале за сутки выявили 63 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Основные очаги заражения на 22 августа: Салехард — 14 положительных тестов; Новый Уренгой — 7; Губкинский — 5.

С начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 22 августа зарегистрировано 12 957 заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 12 420 человек, 87 пациентов с COVID-19 скончались.