Сургут, Югра, , 17:42 — REGNUM Художники города Сургут представили на суд зрителей «Набережную жизни». Об этом 22 августа сообщают местные СМИ.

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Инициатива была приурочена сразу к двум важным датам — 55-летию города, а также ко Дню Государственного флага России.

Новая набережная была раскрашена специальным образом — художники отразили 30 ключевых исторических событий в истории города, от самого основания до наших дней.

Презентация «Набережной жизни» состоялась в режиме реального времени и транслировалась через интернет.