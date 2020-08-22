Ставрополь, , 17:28 — REGNUM Студенты Ставропольского края развернули крупнейший по размерам флаг России. Об этом 22 августа сообщает ГТРК «Ставрополье».

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Площадь флага составила 160 квадратных метров. Акция была приурочена ко Дню Государственного флага России.

Российский триколор был развернут на здании Ставропольского агроуниверситета. Инициатива была положительно оценена губернатором края Владимиром Владимировым.

«Спасибо студенчеству за активную позицию, очень красиво и масштабно получилось», — отметил глава региона на своей странице в социальной сети Instagram.

Акция была поддержана жителями многих городов и сел Ставрополья. Многие дома и административные здания региона были украшены триколором.