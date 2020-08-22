Ялта, Крым, , 17:22 — REGNUM Чемпион мира по прыжкам с экстремальных высот Артем Сильченко в честь Дня Государственного флага России совершил прыжок с ялтинской 27-метровой вышки. Об этом 22 августа сообщают местные СМИ.

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Прыжок был осуществлен в море с высоты 27 метров 30 сантиметров. Сильченко совершил трюк держа в руках российский триколор.

Напомним, отечественный спортсмен является единственным в России чемпионом мира по указанному экстремальному виду спорта. Ранее он профессионально занимался прыжками с трамплина в бассейне.