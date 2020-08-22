Нижний Новгород, , 16:44 — REGNUM В честь Дня Государственного флага России добровольцы из Нижнего Новгорода организовали автопробег. Об этом 22 августа сообщают местные СМИ.

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В акции приняли участие волонтеры местной епархии, а также прочие молодежные активисты.

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в мероприятии смогли принять участие лишь 50 велосипедистов. Волонтеры развернули огромный российский флаг длинной около 100 метров.

Напомним, День празднования Государственного флага России был утвержден Верховным Советом РСФСР от 22 августа 1991 года.