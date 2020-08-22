Новосибирск, , 16:17 — REGNUM Педагоги детского сада «Золотая рыбка» в Новосибирской области провели с детьми праздник, посвященный Государственному флагу России. Об этом 22 августа сообщает телеканал «ТВК».

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Торжественный день был отмечен акцией «Я рисую», в которой приняли участие воспитанники, родители, а также воспитатели «Золотой рыбки».

В рамках праздника также прошли тематические уроки, во время которых с детьми разговаривали об истории государства. Целью мероприятия стало стремление выработать у подрастающего поколения любовь к Отечеству, к необходимости его защищать.

Напомним, День празднования Государственного флага России был утвержден Верховным Советом РСФСР от 22 августа 1991 года.