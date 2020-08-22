Москва, , 16:06 — REGNUM Более 25 авиарейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы. Об этом в субботу, 22 августа, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Домодедово Дарья Антонова © ИА REGNUM

Так, по состоянию на 16:01 мск в аэропорту «Домодедово» задержано четыре рейса, еще семь отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано семь рейсов, еще три отменено; в аэропорту «Внуково» отменено шесть рейсов.

Причины задержки и отмены авиарейсов в столичных воздушных гаванях не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, 16 августа в Подмосковье совершил жесткую посадку легкомоторный самолет Wilga 35, на борту которого находился один пилот.

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