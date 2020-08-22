Кострома, , 16:02 — REGNUM Активисты Общественного народного фронта (ОНФ) РФ в Костроме провели праздничную акцию для учащихся одной из школ в День Государственного флага России. Об этом 22 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В ходе акции, учащимся школ и их родителям раздали российские триколоры, а также для детей был устроен праздник, посвященный этому дню.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пробег «Триколор-эстафета», приуроченный ко Дню Государственного флага России, провели представители регионального отделения Общероссийского народного фронта в Астраханской области.