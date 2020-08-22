Салехард, , 15:50 — REGNUM Накануне празднования Дня Государственного флага России активисты Общественного народного фронта (ОНФ) РФ передали на Ямале кочевому племени народа ханты российский триколор, который представители племени установили рядом со одним из своих традиционным жилищ — чумом, в стойбище Шитамкурт. Об этом 22 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Также известно, что стойбище Шитамкурт расположено недалеко от города Салехарда и радушно встречает у себя гостей и туристов.

Кроме того, представительница народа ханты Елена Рыбина пригласила активистов ОНФ в свое национальное жилище и поблагодарила их за столь важный подарок.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что акцию «Триколор», посвященную Дню Государственного флага России, провели волонтеры в Новосибирской области для работников филиала ПАО «Компания Сухой» Новосибирского авиационного завода им. В.П. Чкалова.