Калуга, , 15:49 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 33 человек за последние сутки, сообщает 22 августа корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

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Всего в регионе подтверждено 7 тыс. 823 положительных теста. 1 тыс. 207 человек находятся на лечении, 6 тыс. 554 человек выздоровели, 62 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов в Калуге (253), в Обнинске (144), в Боровском районе (133), в Людиновском районе (119), в Малоярославецком районе (70) и в Жуковском районе (66).

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