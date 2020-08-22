Севастополь, , 15:22 — REGNUM Байкеры российского мотоклуба «Ночные волки» провели в Севастополе мотопробег, который был приурочен ко Дню флага России. Об этом 22 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мотоклуб «Ночные волки» в Крыму Yalta.rk.gov.ru

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"Я думаю, что для всех людей, которые рисковали жизнью за этот флаг, для тех людей, которые повоевали за право быть русскими, это праздник священный», — сказал по окончании пробега основатель и лидер клуба «Ночные Волки» Александр Залдостанов.

Также он заявил, что российский флаг является чудотворной иконой для этих людей, в число которых входят герои, погибшие и мученики, что означает, как считает лидер «Ночных волков», что российский флаг выстрадан.

Кроме этого, Залдостанов отметил, что флаг России является главным государственным символом, в котором заключены наши свершения, преодоления и победы.

При этом лидер байкерского клуба уточнил, что донорская акция, которая проходит в данное время в стране и которую также поддерживают «Ночные волки», связана со Знаменем Победы СССР над нацизмом.

«Сама эта (сдаваемая донорами) кровь того же самого цвета, какого была Победа», — сказал Залдостанов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 22 августа, принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню Государственного флага РФ.