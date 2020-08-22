Элиста, , 14:55 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 52 человека. Таким образом, за весь период пандемии общее число случаев заражения инфекцией достигло 3 тыс. 721 человека, сообщили ИА REGNUM в министерстве здравоохранения РК 22 августа.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным ведомства, за сутки выздоровели семь человек. Общее число выздоровевших достигло 2 тыс. 486 пациентов.

В настоящее время в стационарах получают лечение 369 пациентов, из них в тяжёлом состоянии — 11 человек. На самоизоляции находятся 1 тыс. 911 человек.

Всего в Калмыкии зарегистрировано 48 летальных исходов среди пациентов с подтверждённым результатом теста на коронавирус.