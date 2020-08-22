Владимир, , 14:47 — REGNUM Во Владимирской области 22 августа подтверждено 23 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Из них по шесть случаев выявлено в Гусь-Хрустальном, четыре — в Муроме, по три — в Коврове и Меленках, по два — в Красной Горбатке и Александрове, по одному — в Камешково, Владимире и Юрьеве-Польском.

Всего в области зарегистрированы 6089 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 5365 пациентов, в том числе 19 человек — за последние сутки. Скончались 192 человека.

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