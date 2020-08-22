Тамбов, , 14:35 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 22 августа, принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню Государственного флага РФ, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Вместе с председателем Тамбовской областной Думы Евгением Матушкиным губернатор поднял флаги России и области перед зданиями исполнительной и законодательной власти, а также вручил государственные награды лучшим жителям региона.

День государственного флага отметили в Тамбовской области Tambov.gov.ru

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22 августа — День Государственного флага Российской Федерации, который установлен указом президента России в 1994 году. Его широко отмечают по всей Тамбовщине. В областном центре в торжественных мероприятиях принял участие губернатор Александр Никитин.

«Государственный флаг является одним из главных символов страны, которые объединяют нашу обширную Родину, весь ее многонациональный народ. Каждый раз, видя развевающееся бело-сине-красное полотнище, мы испытываем чувство гордости и единения. Знак «Сделано в России», сопровожденный триколором, является сегодня символом могущества, качества и технологичности. Под государственным флагом мы получаем паспорт, несем службу Отечеству, побеждаем в конкурсах и соревнованиях, подписываем деловые соглашения, отмечаем важные государственные события, собираемся в моменты триумфа», — сказал глава региона.

У администрации области на праздник собрались сотни тамбовчан — представители органов власти региона, депутатского корпуса, делегации из городов и районов Тамбовщины, молодежных и спортивных объединений, жители и гости Тамбова. В рамках праздника губернатор Александр Никитин вручил государственные и ведомственные награды, а также награды Тамбовской области.

Отметим, что в честь Дня Государственного флага во дворах и на площадях города организованы игровые и развлекательные программы для детей и подростков, танцевальные и музыкальные флешмобы. Также во всех городах и районах области проходят концерты творческих коллективов, праздничные митинги, организованы экспозиции в музеях, выставки в библиотеках, спортивные состязания.