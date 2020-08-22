Рязань, , 14:32 — REGNUM Мотопробег и флэшмоб ко Дню Государственного флага России провели в Рязани. Об этом 22 августа сообщает городский телеканал ТКР.

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Указывается, что вначале на городской площади около муниципального культурного центра волонтеры вынесли несколько десятков флагов с цветами российского государственного флага и построились в один большой российский триколор.

Затем во флешмобе также приняли участие байкеры мотоклуба «Ночные волки», которые выехали в центральную часть площади с закреплённым на мотоциклах флагами, а потом колонной проехали по центральным улицам Рязани.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что огромный российский триколор развернули на набережной Благовещенска волонтеры из числа молодежи в поддержку Дня государственного флага России.